Mi történt? Nem jelent meg a magyar legenda Demjén Ferenc koncertjén

Révész Sándort az előadó és a rajongók is nagyon várták a tavalyi évzáró koncertre. Demjén Ferenc maga jelentette be, hogy kollégája, jóbarátja bár az előzetes tervek szerint megjelent volna a színpadon, betegség miatt végül lemondta a szereplést.

Demjén Ferenc hiába várta koncertjére Révész Sándort (Fotó: Bors)

Demjén Ferenc hiába várta Révész Sándort

Nincs év vége a Kossuth-díjas előadó koncertje nélkül, ami most is szenzációsra sikeredett. Demjén Ferenc a koncert egy pontján bemondta, hogy meghívta a buliba Révész Sándort is, de a Piramis legendás énekese nincs jól, ezért nem tud ott lenni mellette a színpadon, pedig nagyon várta. Próbáltuk megtudni mi történt, mi a baj, de az énekes bizalmi köréből megtudtuk: szerencsére nincs baj. A 2022-ben sztrókot kapott magyar legenda még mindig nem érzi magát színpadképesnek. A nemrég megjelent könyvét szerette volna Demjén Ferencnek átadni a színpadon, de nem akarta, hogy a közönség bottal közlekedve lássa, így párja, Gyöngyi adta át az életrajzi könyvet.

Révész Sándor sorszerűnek látja betegségét

„Két és fél éve, amikor történt velem a sztrók – tulajdonképpen az egy katartikus pillanat az ember életében, amikor ilyet átél –, azóta óriási fegyelemmel és hihetetlen odafigyelő gondossággal figyelek minden lépésemre. Az kell, mert a jobb oldali izomtónusnak a gyengesége nagyon magnekitus. Az ember el tudna borulni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy hála Istennek, soha nem estem el. Mikor tetőtől talpig egyedül lezuhanyzom – nagyon alaposan – mindig ennek az örömét élem meg. Megkímélt a sors még egy következményétől ennek az állapotnak. Hihetetlen gondos biztonságban érzem magam, mert a társam a hétköznapokban mérhetetlen szeretettel és hihetetlen odafigyeléssel viseltetik irántam”

– mesélte állapotáról nemrég a Piramis énekese S. Miller András vendégeként a Sláger Kult című műsorban.