A sztároknál is járt a Mikulás: mutatjuk, hogy ünnepeltek Szegedi Fecsóék és Rácz Jenőék

Ha a karácsonyi időszakról van szó, akkor nem meglepő, hogy a sztárok is kitesznek magukért. Mikulás estéjén is sokan megmutatták, hogyan csempésznek ünnepi hangulatot az otthonukba. Az ajándékok mellett Szegedi Fecsóék még egy extra meglepetést is szerveztek a gyerekeiknek.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea gyerekeihez még maga a Mikulás is ellátogatott csütörtök este (Fotó: Instagram)

Szegedi Fecsó gyerekei számára az idei mikulás különösen varázslatos lehetett, hiszen maga a Télapó is ellátogatott hozzájuk, akivel énekeltek és beszélgettek, bár úgy tűnik, Géczi Bea és Szegedi Fecsó első közös gyermeke, Elliot kicsit megijedt a jóságos öregtől. Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra ennyire nem extrázták a programot, csak reggelre érkezett meg az ajándék a kikészített csizmákba, illetve úgy tűnik, náluk a karácsonyfát is a Télapó hozza. A séf felesége azt viszont megmutatta, hogy a kis Kamilla milyen aranyosan elámult reggel a meglepetéstől.

Szegedi Fecsóékkal ellentétben Kucsera Gáborék titkolóznak

A kajakozó és felesége megmutatták, hogy az ő gyerekeikhez is titokban érkeznek az ajándékok, akárcsak Polgár Krisztáékhoz Amerikában. Kucsera Gábor és Tápai Szabina még arra is figyelnek, hogy a „Mikulás” a kikészített tejet és süteményt is elfogyassza, mire a kicsik felkelnek.

Nagyon jók voltunk, itt járt a Télapó! Megitta a tejcsit, megette a kekszet, hagyott ajándékot!

- írta a sportoló az Instagram-oldalán.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor gyerekei hatalmas tömött zsákokra ébredhettek december 6-án (Fotó: Instagram)

Polgár Kriszta pedig hasonlóan, férjével igyekszik gondoskodni a csodáról, amíg csak lehet:

„Nem tudom meddig tart a varázslat… De addig együtt megteremtjük”