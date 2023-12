Sírva omlott össze karácsonykor a párja miatt az Exatlon bombázója

Sokkal boldogabb karácsonyt tervezett az Exatlon sztárja, nem olyat amikor nem a boldogságtól, hanem a szomorúságtól fakad sírva. Török Líviát a TV2 nagysikerű műsorában úgy ismerték és szerették meg a televíziónézők, hogy soha nem tűnik el a mosoly az arcáról. A Kihívók szépsége bár csak pár hétig volt képernyőn, mégis mély nyomot hagyott az emberekben, mert több, mint 50 ezren követik az Instagramon. A rajongói így első kézből értesülhettek az eljegyzéséről, majd a titkos esküvőjéről és most a szomorúságáról is.

Követői szerint jobb lenne, ha szakítana párjával az Exatlon bombázója, Török Livi (Fotó: blasiusphotography)

Karácsonykor veszett össze párjával az Exatlon szépsége

Eddig mindig csak nevetős, szép képeket osztott meg magáról Török Livi. A gyönyörű Kihívó élete a műsor után hatalmasat változott. Szerelme 2021 júniusában megkérte a kezét ugyanazon a helyen, ahol megismerkedtek. Sőt, azóta megtartották az esküvőt is, amire mai napig élete eddigi legszebb napjaként emlékezik. Ráadásul nemcsak a magánéletében találta meg a helyét, hanem a munkában is, a korábban versenyszerűen bokszoló szépség személyi edzéseket tart. Férjével pedig, amikor csak tehetik utaznak, ez a közös szenvedélyük. A rajongók elámulva nézték az egzotikus tengerpartokról posztolt szebbnél-szebb képeket, ezért is sokkolta őket kedvencük karácsonyi sírós fotója. Mint kiderült, csúnyán összevesztek férjével, épp szentestén.

Minden adott ahhoz, hogy szép karácsonyunk legyen, mégis a köztünk lévő különbségek miatt állandóan veszekszünk. Nehéz ezeket az ellentéteket félretenni, nem is mindig sikerül, és akkor robban a bomba, de próbálunk túllendülni és békében együtt tölteni az ünnepet. Az első kép nálam is a kötelező beállított “tökéletes” fotó, a második pedig az ezt megelőző valóság, mikor már aznap a századik veszekedés után sírva félre vonultam a szobámba. Egy szó mint száz, kitartást mindenkinek, és békés, boldog karácsonyt kívánok!

Rajongói szerint ha ilyen sok a veszekedés, ez már nem ok, jobb lenne szakítani.

„Egy működő, harmonikus kapcsolatban nincs ennyi veszekedés! Válts, rövid ez élet szomorkodni!”

„Sajnálom! Ha ilyen rossz, változtassál!”

„Nem ezt érdemled!”