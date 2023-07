Pálffy István visszatér: újra képernyőn a legendás tévés

Pálffy István ugyan 13 évvel ezelőtt vezetett műsort utoljára, de az azóta eltelt időben sem tétlenkedett. 2010-től négy éven át volt az Országgyűlés tagja. 2015 és 2019 között hazánk írországi nagykövete volt Dublinban. Később pedig vezető pozícióban tért vissza a televíziózáshoz. Augusztus huszonegyedikétől visszatér a képernyőre, hogy a Hír TV Napi aktuális című műsorában közéleti személyiségekkel beszélgessen, aktuális témákról.

Pálffy István kihívásként tekint új műsorára. Fotó: Hír TV

„Újra látom a kihívást...”

Pálffy István a Ripostnak mesélt a rá váró új kihívásról és persze arról az áldozatos munkáról is, amit polgárőrként végez hosszú évek óta. „Tizenhárom év után most egy olyan feladattal kerestek meg, amelyben újra látom azt a fajta kihívást, ami motivál.”

Nagyon izgalmasnak találom, hogy ebben a felgyorsult világban egyfajta igazodási pont lehetek a vendégeimmel együtt, a napi eseményekkel kapcsolatban.

„Hiszen az ember egy témában egyszerre rengeteg helyről kap információt, melyekről nehezen lehet csak eldönteni, hogy melyik releváns és melyik légből kapott” – kezdte a 63 éves szakember, aki a képernyőn kívül töltött évek alatt sem engedte el a gyeplőt, így kiválóan navigál a közösségi felületeken is, vagyis nem hagyta, hogy a fejlődő világ elszáguldjon mellette.

„Csak a szorgalmat és az alaposságot kell hozzátenni”

„Amikor az Országgyűlésben dolgoztam, én vittem a frakció sajtóügyeit és figyeltem a közösségi média alakulását, vagyis rohamos fejlődését. Lépést tartottam a változásokkal és éltem is a modern idők kínálta lehetőségekkel. A különböző platformokat előszeretettel használtam, amikor Írországban voltam nagykövet és természetesen a Napi aktuálissal is jelen leszünk a közösségi médiában” – magyarázta lapunknak Pálffy István, aki nem tart attól, hogy 13 év kihagyás után nem lesz számára rutinszerű egy élő műsor vezetése. „Láttam már olyat, hogy valaki egy évtized kihagyás után »eldőlt a biciklivel«, de a működési mechanizmusok mégsem változtak akkorát, hogy izgulnom kelljen. Ha az emberben megvan a kellő affinitás és érdeklődés, akkor már csak a szorgalmat és az alaposságot kell hozzáadni. Ez így volt a politikacsinálásban, a külszolgálatban és korábban a televíziózásban is. Tulajdonképpen negyven éve csinálom már ezt a műfajt. Csak a közönség lesz nyomokban új. Az értékrend azonos, a csapat profi, így nincs mitől tartanom” – fogalmazott a tévés, aki szabadidejében a közjót szolgálja, hiszen aktív tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.

Pálffy István rendszeresen járőrözik földön és vízen Fotó: Hír TV

„A puszta jelenlétünk is visszatartó erő...”

„A kétezres évek elején csatlakoztam a polgárőrséghez. Akkor még Budapesten láttam el szolgálatot. A külszolgálatom alatt természetesen ezen a területen nem voltam aktív. Amikor három éve világossá vált, hogy a Covid valós fenyegetést jelent, újra jelentkeztem szolgálatra, hiszen nagy szükség volt a segítségre szűkebb pátriámban, Balatonkenesén is.”

Részt vettem ételkihordásban és természetesen amiben csak tudtuk, segítettük, főleg az idős polgártársainkat.

„Jelenleg járőrözési feladatokat látok el, illetve a nyári szezonban a nyaralókat segítjük. Gyakran kint vagyunk a vízen is és segítjük a vízimentők munkáját. Természetesem ha kell, részt veszünk mentésben is. Számos esetben avatkoztunk már be sikeresen és előztünk meg tragédiát az önkéntes kollégáimmal. Fontos szerep jut a szervezetnek a bűnmegelőzésben is, hiszen sok esetben a puszta jelenlétünk is visszatartó erőként hat. Valójában Kenesén a bűnesetek száma elenyésző” – osztotta meg a Metropollal Pálffy, aki polgárőrként látott már el határvédelmi feladatokat is, így első kézből van tapasztalata a migrációs nyomás nagyságáról.

A határon is teljesít szolgálatot

„A déli határszakaszon hatalmas a migrációs nyomás és valóban félelmetes a helyzet. Polgárőrként többször is igyekeztünk segíteni az ott szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak, akiknek nincs könnyű dolguk.”

Saját szememmel láttam, ahogyan éjjellátóval és gumilövedékes fegyverekkel felszerelt határsértők próbálnak meg áttörni a határzáron.

„Az pedig teljesen világos, hogy nem ilyen felszerelésekkel indultak útnak a Közel-Keletről, vagyis valakik felszerelik őket útközben. A határvédelem nagyon nem gyerekjáték és kicsit sem kockázatmentes. A katonák és rendőrök mellett ott vagyunk mi polgárőrök is. Részt veszünk a járőrözésben és figyeljük a közúti forgalmat is. Ha egy bizonytalanul közlekedő autót látunk, természetesen értesítjük a hatóságokat. Nem egy, nem kettő illegális határsértőt fogtak már el a mi segítségünkkel” – mesélte lapunknak Pálffy István.