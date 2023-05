Együtt zokog Nyári Diával Ördög Nóra és Kiss Ramóna: vigasztalhatatlan a gyászban

Nyári Dia fiatal, tehetséges, gyönyörű, és mindent szívvel-lélekkel csinál. A karrierje és a családja mellett nagyon fontos számár a sport: a Metropol is beszámolt arról, hogy már a maratont is lefutotta. Bár Dia mindig lendületes és vidám, most súlyos csapás érte, ami miatt vigasztalhatatlan.

Nyári Dia nagyon szomorú

Akinek van kutyája, tudja, hogy a kedves kis négylábúak mennyire hozzá tudnak nőni az ember szívéhez. A hétköznapi dolgok is sokkal üdítőbbek, ha egy vidám eb követ bennünket farokcsóválva: egy unalmas séta nagy felfedezéssé válhat, a szokásos kertészkedést pedig csupa mókává és kacagássá varázsolják kedvenceink.

Nyári Dia számára nagyon fontos volt kiskutyája, Phoebe. A kis terrier a család szerves része volt: mindenhová elkísérte a színésznőt, együtt aludt Dia kisfiával, és az egész család nagyon szerette őt. Éppen emiatt különösen fájdalmas, hogy 10 év boldog, vidám élet után a kutyus elpusztult.

Tudom, telhetetlen vagyok, mert veled a világ összes ideje sem lett volna elég. Mi 10 évet kaptunk. Elvittél egy darabot mindenkiből. Jó utat, Phoebe

- írja a színésznő. Kiss Ramóna és Ördög Nóra sem bírta szó nélkül hagyni. Mindketten együttérzésüket fejezték ki.

