Hogyan válasszunk okos TV-t? Segítünk a döntésben

Az okostelevízió az internethez csatlakozik, így a tévénézés mellett internetezhetünk, YouTube-videókat nézhetünk, vagy játszhatunk is rajta, illetve hasonlóan az okostelefonokhoz, különböző alkalmazásokat is letölthetünk rá.

Egy jól kiválasztott okos TV kiszínezheti a hétköznapokat /Fotó: Alza.hu

Mit tud az okostévé?

Vezeték nélküli internetkapcsolatot, szintén vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolatot hangfalakkal, TV fejhallgatóval, billentyűzettel vagy akár vezeték nélküli egérrel. Videókat, fényképeket és zenéket oszthatunk meg vele okostelefonról és tabletről, de alkalmas vezeték nélküli videó- és fotólejátszásra is laptopról, vagy a laptop képernyőjének megosztására is. Az okostévén kereshetünk különböző tévécsatornák archívumában és hozzáférhetünk extra tartalmakhoz is. Internetezhetünk vele, mint egy számítógépen, sőt, a gesztus- és hangvezérlésnek köszönhetően még a távirányítónak sem kell feltétlenül a kezünk ügyében lennie.

A HD-től a 8K-ig

Az egyik legfontosabb (nem csak az okos, de a hagyományos tévék esetében is), a képernyő átmérője. Meglepő módon nem feltétlenül a legnagyobb átmérő a legjobb, figyelembe kell venni a nézési távolságot és az adott kép felbontását is. A smart tévé átmérőjét kétféleképpen adhatja meg a gyártó: vagy centiméterben, vagy hüvelykben („colban”). 1 hüvelyk 2,54 cm-nek felel meg, vagyis, ha egy adott okos tv 80 cm, egy másik smart tv 32” képátmérőjű, akkor elmondható, hogy a két TV-készülék egy méretkategóriába tartozik, így egyéb funkcióik tekintetében könnyen összehasonlíthatók egymással.

A másik fontos paraméter az okos TV felbontása, amely azt mutatja meg, hogy a képernyőn hány képpont (pixel) található. Minél nagyobb ez a szám, annál élesebb lesz maga a kép, amit a tévé megjelenít. Napjainkban már egyre több magyar és külföldi csatorna sugározza nagy felbontásban, vagyis HD-minőségben a műsorát.

A nézési távolságot érdemes valóban szem előtt tartani, ha túl messziről nézzük a készüléket az ajánlotthoz képest, egy idő után lehetetlenné válik a nagyfokú részletgazdagság befogadása, így szinte „feleslegessé” válik a nagy felbontás.

Az okostévé alkalmazások az okostelefonok applikációihoz hasonlóan működnek, kínálatuk folyamatosan bővül. Ilyenek a videószolgáltatások (Netflix, Amazon Prime, HBO GO, stb.), az internetes videóportálok (Youtube, Vimeo, Twich, stb.), a közösségi hálózatok (pl. Facebook), a csevegés és videóhívások (Skype), a zenehallgatás (Spotify, TuneIn, stb.). Futtathatunk az okostévénken okosotthon-rendszereket vezérlő alkalmazásokat is (pl. iNELS Home Control), beállíthatunk élő háttérképet (kandalló, óceán, stb.), és persze elérhető rengeteg játék is, különösen az Andoid TV-n.

Milyen egyéb tulajdonságokra érdemes még odafigyelni?

Az okostévék operációs rendszere is különbözik. Nézzük meg alaposan, hogy az általunk szimpatikusnak talált okostévé mivel fut, és biztosan tudja-e azokat az alkalmazásokat, amelyekre szükségünk van.

Mindenkinek más a fontos

Ne felejtsük el, hogy a különböző TV-nézési szokásainkhoz eltérő paraméterű okostelevíziókra van szükség. Vásárlás előtt érdemes végig gondolni, hogy mihez fogjuk használni a készüléket; a gamereknél például valószínűleg a frissítési ráta lesz a döntő, ha viszont filmeket szeretnénk nézni, akkora felbontás lesz kulcskérdés. Egy smart TV ára összefüggésben van a képátló méretével, a felbontással, a frissítési frekvenciával is. Manapság a készülékek széles skálája elérhető és egy okos TV olcsón történő beszerzése nem jelent feltétlen minőségi megalkuvást, az akciós termékek között is találhatunk számunkra megfelelőt. Az okos televízió kényelmes és sokrétű használatához azt is fontoljuk meg, hogy szükségünk van-e további kiegészítőkre. Például billentyűzet használatával az internetes böngészés is sokkal könnyebb.