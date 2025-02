Miközben a kormányt támadják, az állami támogatásokat szeretik a fővárosi ellenzéki politikusok

Ingatlanok, részvények, állami támogatások – a fővárosi önkormányzat nyilvánossá tette a képviselők 2024-es vagyonnyilatkozatait. Az ellenzéki politikusok rendszeresen bírálják a kormányt, a friss vagyonnyilatkozatukból kiderül: sokan maguk is igénybe veszik az állami támogatásokat és kedvezményes megtakarítási lehetőségeket, és szépen gyarapodik is a vagyonuk ezek által. Az állami lakástakarékoktól kezdve a nyugdíj-előtakarékossági támogatáson keresztül a Babaváró hitelig több pénzügyi támogatást igénybe vesznek.

Az állami támogatásokat szeretik kihasználni az ellenzékiek is Fotó: Mehaniq/Shutterstock

A vagyonnyilatkozatokból kiderült: a képviselők többsége az ingatlant, az állampapírt és a részvényt választotta megtakarítási formának. Sokuknak van hitele is, többségüknek lakáshitele van. Az állami támogatásokkal szeretnek élni az ellenzékiek is, Babaváró hitel is feltűnik. A listát böngészve feltűnik, hogy van akinek sok ingatlanja van, míg mások részvényekben bővelkednek.

Karácsony Gergely

A főpolgármesternek továbbra is egy második kerületi 97 négyzetméteres lakóház 50 százalékos tulajdonosa. Ezt 2022-ben vásárolta. Egy siófoki üdülőben is 50 százalékos hányaddal rendelkezik, ezt 2020-ban vette. Autója továbbra sincs, ahogy a jogosítványt sem sikerült még megszereznie.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A tavaly januári nyilatkozatához képest 2 millió forinttal több a készpénze. A hitelei csökkentek egy év alatt. Megtakarításnak a lakás-takarékpénztári formát választotta a főpolgármester, ami jelentős állami támogatást is tartalmaz.

Baranyi Krisztina

Fotó: MK

A kilencedik kerület polgármesterének részvényei vannak, 1066 darab a CIG Pannóniánál, valamint 211 OTP Bank Nyrt.-részvénye is van.

Szaniszló Sándor

A 2024-es év meglehetősen sokat hozott Szaniszló számára. Eddig is sok ingatlan tulajdonosa volt, de a tavaly két V. és egy IX. kerületi lakással bővült az ingatlanportfóliója. A megtakarítása is szépen gyarapodott, 180 millióval nőtt, úgy, hogy közben vásárolt 3 lakást. Továbbá a részvényei és a kiadott lakásai is hoztak a konyhára.

Vitézy Dávid

Ő is több ingatlannal rendelkezik, köztük van örökölt is és a megtakarításai is öröklés útján származnak. Kiderült: ő is előnyben részesíti az állampapírt, 74, 5 millió forintja van állampapírban. Vitézynek rengeteg részvénye van, különböző helyeken. A Közlekedési Kutató Kft. ügyvezetője, ami jó profittal zárt tavaly, onnan is kap havonta bruttó 326 000 forint fizetést, valamint neki is származik jövedelme lakáskiadásból.