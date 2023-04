Beütött a kerozingőz Evelinnek - így váltotta valóra álmát a magyar lány

Simon-Pintér Evelin közgazdász diplomáját és ötévnyi hr-es munkáját adta fel, hogy pilóta lehessen. 2020 februárjában kezdte el a kétéves képzést, és nemsokára utasszállító gépeket vezethet.

Evelin, aki már felnőttként lett szerelmes a repülés világába (Forrás: Simon-Pintér Evelin)

A most 30 éves nőt néhány éve testvére vitte el egy reptérlátogatásra, ahol első látásra beleszeretett a repülésbe.

Nagyon beütött a kerozingőz

– idézte fel a Ripostnak, azt is elmesélve, hogy családjából addig nem repült senki. Elhatározása után posztgraduális pilótaképzésen kezdte meg tanulmányait. A legnagyobb hangsúlyt a bemeneti követelményekre fektették: szüksége volt egy B2-es angol nyelvvizsga és egy első osztályú repülőorvosi alkalmasságira a felvételi beszélgetés előtt.

12 fővel indult el a képzés, de csak Evelin végzett időben, mindenki másnak tovább tartott, míg eljutott a típusvizsgáig.

Nem mellékesen 22 milliós diákhitel kellett ahhoz, hogy az álmait megélhesse. Azt, hogy mennyibe kerül egy ilyen képzés, a videójából megtudhatod.

Evelin szerint a szakmában nincs nemi megkülönböztetés. Bár láthatóan kevesebb női pilóta van, ám tapasztalatai szerint törekednek arra, hogy ez az arány változzon a későbbiekben.

A repülő nem tudja, hogy nő vagy férfi repül vele

– osztotta meg velünk egyik oktatója mondását.

Annyi bizonyos, hogy könnyebb volt egy légitársasághoz bekerülnie, mint azt gondolta. A felvételi folyamat alatt egy online, és egy külföldön tartott személyes interjún is részt kellett vennie, továbbá szakmai teszteket kellett kitöltenie és szimulátoros próbáknak is alávetették. Miután Evelin sikeresen vette az akadályokat, elkezdődött a konkrét utasszállítóra szóló képzése, amely a légitársaságoknál 2-4 hónapot vesz igénybe. Most pedig, hogy ezt is befejezte, hamarosan akár mi is utazhatunk azon a gépen, amit ő vezet.