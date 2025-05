A Nap és a Merkúr együttállása: ilyen hatással lesz rád ma, erről érdemes tudni

Kos

A Nap és a Merkúr együttállása elszántságot, éberséget, egyértelmű célokat jelez a Kosnak, egyszóval ez egy nagyon kedvező hatás. Pénteken különösen erősen szólal meg az a bizonyos belső hang, és ennek talán jó hasznát is veszi egy döntési helyzetben.

Bika

Pénteken sikeres napja van, a magánügyeivel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhet ugyanis egy félreértésbe, vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére azért később átlát a helyzeten. Ebben segít a Nap és a Merkúr.

Ikrek

A Nap és a Merkúr az Ikrek jegyében áll együtt, ami egyértelmű helyzeteket teremt. Most bármihez is ér, szinte arannyá válik a kezében. Úgyhogy ne hagyja, hogy csak úgy elteljen a nap! Most érdemes megbeszélni, letárgyalni, stb...

Rák

Pénteken lehet, hogy úgy elröppen az idő, hogy végül választania kell két program közül, és egy kicsit az lesz az érzése, hogy nem tudja, melyik ujjába harapjon. Ne aggódjon, mindkét programot lehet pótolni! Törődjön inkább azzal, hogy önnek kényelmes legyen a délután.

Oroszlán

Pénteken valaki nagyon próbálkozik, szeretné manipulálni (Rák Hold), de ön átlát rajta (Nap és Merkúr együttáll). Nyugodtan mondja meg neki, hogy tisztában van a valódi indítékaival. A délután jó lehetőséget hozhat a kikapcsolódásra, fogadja el a meghívást!

Szűz

Elképzelhető, hogy pénteken találkozik valakivel, aki egész másképp szemléli a világot, mint ön. Sokat tanulhat belőle, ha nyitott, és beszélgetnek. A Nap és a Merkúr együttállása nagy felismeréseket jelez.

Mérleg

Pénteken egy kényes helyzetben szüksége lehet a diplomáciai képességére, amikor egy vitás, vagy kényes ügyet kell elsimítania. Keresse hát meg azt a megoldást, amely során az igazság győzedelmeskedik és mégis mindenki úgy érzi, hogy valami azért neki is jutott a győzelemből.

Skorpió

Nagyon szép nap lesz ez a mai. Fontos felismerések érlelődnek önben, és valahogy egyensúlyba kerülnek a dolgok. A párkapcsolata is nagyon kiegyensúlyozott, és úgy érzi, rendben van minden. Ha szingli, a vonzereje felerősödik, a Rák Hold kedvez önnek.