Ez a csillagjegy ma egy hatalmas horderejű jó hírt kap

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars és a Plútó szextil fényszöge hihetetlenül céltudatossá teszi. Most ráadásul kitartásban sem lesz hiány, így garantált a siker minden szinten. Bármi is a vágya, most lásson neki a megvalósításnak! Erre a kedvező hatásra rátesz még egy nagy lapáttal a Hold-Vénusz fényszöge, ami harmonikussá tesz mindenfajta kapcsolatot.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz már az ön jegyében jár, ez most kicsit szerencsésebbé, vonzóbbá és népszerűbbé teszi. Ma ráadásul kedvező fényszöget kap a Holdtól, ami garantálja, hogy jól alakuljon mindenfajta kapcsolata, legyen szó főnökről, kollégáról, vagy szerelemről.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma valaki felhívhatja a figyelmét egy változásra, egy lehetőségre, de ez nem jelenti azt, hogy elsőre világossá válik önnek, hogy ez mekkora hatással is lesz az életére. Legyen figyelmes és ne fusson át a részletek felett csak úgy.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken egy kellemetlen emberrel hozhatja össze a sors, akitől jobban teszi, ha minél nagyobb távolságot tart. Ha el tudja kerülni, hogy dolga legyen vele, akkor tegye meg, ha pedig ez nem megy, végezzen, amilyen gyorsan csak tud.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy váratlan látogató toppanhat be önhöz, de lehet az is, hogy valaki megkeresi, aki felől már egy ideje nem hallott. A nagy örömbe azonban némi harag is kerülhet, mert amit az illetőtől hall, az talán olyasmi, amire nem igazán számít.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken igyekezzen úgy általában pozitívan közeledni az emberekhez. Mosolyogjon még azokra is, akiket távolról ismer! Lehet, hogy valaki csak arra vár, hogy végre mosolyt lásson az arcán és máris kezdeményezne önnél.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz, az uralkodó bolygója kedvező fényszögbe kerül a Holddal. Most nagyon romantikus hangulatban lehet. Vagy szervezzen valamilyen programot a párjával, vagy nézzen meg egy szép filmet. Az érzelmi igényeit ki kell élnie. Ismerkedésre is nagyon jó a mai nap.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken egy váratlan üzenet, vagy levél érkezhet önhöz, amely valamilyen pozitív üzenetet, vagy hírt tartalmaz. Valószínűleg ez ennél jobbkor nem is történhetett, és remélhetőleg nem csak a konkrét ügyben, hanem úgy általában is fellendülést indít el.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken a Mars és a Plútó fényszöge hatalmas energialöketet jelez. Mivel ön amúgy sem az az enervált típus, most igazán bármit elérhet. Talán picit sok is lehet a lendület... A sport/séta jó lehet a levezetésre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken hasznos információkat, remek ötleteket kaphat valahonnan és egy ajánlatot, amely sokat jelenthet a jövője szempontjából. Szabadítsa meg az elméjét most minden negatív gondolattól és koncentráljon csakis a lehetőségeire.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken lehet egy elsőre furcsának tűnő esemény, vagy elképzelés, terv. Ne hagyja elkallódni a dolgot, mert lehet, hogy csak utólag derül ki a dolog igazi pozitívuma. Ma különösen legyen tehát nyitott!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pénteken lehet egy érdekes helyzet ön és egy új ismerőse között. Hagyja érni még egy kicsit önmagában a folyamatokat, és várja meg, amíg kiderül, hova tart ez az egész önök közt.