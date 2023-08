Dinnyefagyi – Minden mentes, 100% gyümölcsből, hozzáadott cukor nélkül!

Egy Balatonon kóstolt sárgadinnye fagylalt adta az ötletet a dinnyefagyihoz. Olyan ízletes volt, hogy elsőre azt gondoltam, ez akkor sem lehetne finomabb, ha igazi dinnyéből lenne. Vagy mégis? Muszáj volt ezt is kipróbálni. Maradjunk annyiban, hogy egyik jobb, mint a másik. Miért kéne választani? Is- is! Különben is, a 100 %-ban gyümölcs "dinnyefagyiba" is beszúrhatunk egy jégkrémet.

Dinnyefagyi étcsokis jégkrémmel! Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

1 mini görögdinnye (magszegény)

1 kis sárgadinnye

2 étcsokis jégkrém, 2 fehér csokis (választható)

1 korty rum vagy pálinka (választható)

Elkészítés

A kétféle dinnyét kettévágom. Fagyiskanállal vagy sima evőkanállal kigombócolom a belsejét a két fél görögnek és a két fél sárgának. A görög gombócokat és a sárgadinnye gömböket is külön tálba teszem.

Sárgadinnye gombóc, görögdinnye gombóc Fotó: Fodor Erika

Majd a négy felet megtöltöm a dinnyegombócokkal vagy úgy, hogy a sárgáéba a görögöt teszem, vagy úgy (ha a sárgadinnye kehely nem annyira stabil) csak a két görög felet töltöm meg vegyesen a kétféle dinnye gombóccal.

Sárga és görög gombócok fehér jégkrémmel Fotó: Fodor Erika

Ha jólesik, mehet rá egy korty rum vagy szúrhatunk a gombócok közé egy pálcikás jégkrémet, hogy igazi fagyit is együnk.