Ígéretes hét elé néznek a csillagjegyek, így indul a július

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Ez a hét nagy lendülettel kezdődik! Ami tegnap még problémát jelentett önnek, az mára egy csapásra megoldódhat, méghozzá a legspontánabb és egyben legfrappánsabb módon. Nem fog ugyan a sült galamb a szájába repülni, de azért majdnem.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Egy váratlan üzenet zaklathatja fel ma a Bika jegyűek idegeit – éppen hétfőn, ami amúgy sem egy könnyű nap. Minden erejére és önuralmára szüksége lesz ahhoz, hogy ne reagálja le rögtön és spontán módon a dolgot. Főleg ne tegye azt haraggal.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Szokatlanul nyugodt, csendes napra számíthat hétfőn, szinte már unja is, hogy nem történik semmi. Az önre jellemző nyugtalanság miatt ezért hajlamos is lehet egy kicsit megkavarni a szálakat, hogy kicsit felrázza a környezetét. De ne vesse el azért a sulykot!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Szerelemmel telt napja lehet, úgy érzi, mintha nem is ezen a földön járna. Mintha felgyorsulnának ön körül az események, minden vágya egyszerre teljesülhet. A nagy boldogságban is meg kell azonban őriznie a higgadtságát a munkahelyén.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Hétfőn megmutathatja az oroszlánkörmeit, méghozzá a lehető legjobb értelemben. A szakmája terén alkothat nagyot, és ezzel kivívhatja a főnöke elismerését. Nem csoda, ha többre, magasabbra tör: a tehetsége valóban megvan hozzá.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Talán egy viszonzatlan vonzódás vagy egy csalódás miatt képtelen most észrevenni azt, ami az életében szép és jó lehet. Pedig a világ olyannak mutatkozik, amit észreveszünk benne. Lássa meg, hogy mindenben szeretet lakozik.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődik a mai nap és a hét. Ehhez nem kis mértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Ne alkosson túl hamar véleményt!

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Túl gyorsan zajlanak bizonyos események, változások a családjában. Mivel felkészületlenül érik a dolgok, különösen nehéznek érezheti a helyzetét. Mégis ön az, aki villám értelmével egyből megoldásra találhat. Legyen megmentő!

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

A személyes életét érintő döntéseit egyrészt a tényekre alapozva kell meghoznia, de másrészt azokat mégiscsak a vágyai és az illúziói vezetik. Ne engedje, hogy bárki is lerombolja azokat! A saját kudarcaik miatt beszélnek így.

Bak (12. 22.–01. 20.)

A hétfő nagyon lendületesen indul, és szükség is lesz a tetterejére, gyorsaságára. Ma csupa olyan esemény jöhet, amire azonnal kell reagálni – ráadásul ezek a döntések igazán nem tét nélküliek!

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Utazást, kellemes társaságot, és nem utolsósorban pénzt is remélhet most munkahelyétől. A változások sodrása most jobb pozícióba hozhatja. A szingli Vízöntőnek ma nagyon izgalmas találkozásban lesz része!

Halak (02. 19.–03. 20.)

Minden tervének keresztbe tehet egy hirtelen otthoni változás, ezért csak bánjon csínján a nagy tervekkel, meg a párjával is. A változás egyébként jót is hozhat, fogja fel úgy, hogy szükséges irányváltás.