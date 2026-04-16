Teret adnak a megújulásnak: két budapesti tér is átalakul hamarosan!
Miközben Zugló polgármestere mihamarabb nekikezdene az Örs vezér tér megújításának, addig Vitézy Dávid a Madách téren számolna le végleg az autós közlekedéssel. Mutatjuk mi minden változik majd a budapesti terek megújítása keretében!
Úgy tűnik, 2026 a látványos megújulások éve lesz a fővárosban. A budapesti terek arculata alapjaiban változik meg, hiszen két olyan gócpont is sorra kerül, amelyek évtizedek óta vártak a megváltásra. Míg az egyik oldalon a rendezetlen külvárosi káoszt számolják fel, a másik helyszínen a modern, élhető belváros víziója válik valóra.
Így alakulnak át a budapesti terek
Rózsa András, Zugló polgármestere a Facebookon emlékeztette a kerület és a főváros lakóit arra, hogy idén nyáron megkezdődik a főváros egyik legforgalmasabb csomópontjának, az Örs vezér terének a rendezése. A polgármester bejelentése szerint ennek első lépéseként a terület önkormányzati részén azonnal megkezdik a konténerek és a bódésorok elbontását, hogy végre átlátható és tiszta közterület jöjjön létre.
A tervek azonban nem állnak meg a takarításnál: emelt zöld szigetekkel és fák ültetésével tennék emberibbé a betondzsungelt, sőt, a tervek szerint a „Gomba” sorsa is rendeződhet! A legfontosabb újítás azonban a gyalogosokat érinti:
új felszíni átkelőkkel tennék akadálymentessé a közlekedést a metró és a HÉV-állomás között.
A biztonságra is rákapcsolnak, hiszen a tavaly átadott közbiztonsági pont után állandó rendészeti jelenlétet ígérnek a területre.
Madách tér: menniük kell az autóknak!
Vitézy Dávid szintén Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy egy évvel a vitatott döntés után a VII. kerület végre elindította a Madách tér teljes megújítását. A politikus szerint
ezzel végre megszűnik az autók uralma, és az eddig parkolónak használt rész véglegesen a gyalogosoké lesz!
A Madách tér felújítás során:
- 15 új fát ültetnek a sivatagi forróság ellen.
- Szintbe hozzák az úttestet és a járdát a teljes akadálymentességért.
- Véglegesítik a sétálóövezetet, padokat és valódi közösségi teret kialakítva.
Habár a kommentelők között már most áll a bál a megszűnő parkolóhelyek és a kocsmatúrák esetleges felvirágzása miatt, a lényegi kérdések már eldőltek: a Madách tér így a megújulását követően Budapest új gyalogos paradicsomává válhat.
