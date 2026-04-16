Teret adnak a megújulásnak: két budapesti tér is átalakul hamarosan!

Miközben Zugló polgármestere mihamarabb nekikezdene az Örs vezér tér megújításának, addig Vitézy Dávid a Madách téren számolna le végleg az autós közlekedéssel. Mutatjuk mi minden változik majd a budapesti terek megújítása keretében!

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.04.16. 16:45
Budapest felújítás beruházás

Úgy tűnik, 2026 a látványos megújulások éve lesz a fővárosban. A budapesti terek arculata alapjaiban változik meg, hiszen két olyan gócpont is sorra kerül, amelyek évtizedek óta vártak a megváltásra. Míg az egyik oldalon a rendezetlen külvárosi káoszt számolják fel, a másik helyszínen a modern, élhető belváros víziója válik valóra.

budapesti terek
A megújuló budapesti terek közül egyértelműen az Örsön lesz látványosabb a változás
 Fotó:  Facebook / Rózsa András

Így alakulnak át a budapesti terek

Rózsa András, Zugló polgármestere a Facebookon emlékeztette a kerület és a főváros lakóit arra, hogy idén nyáron megkezdődik a főváros egyik legforgalmasabb csomópontjának, az Örs vezér terének a rendezése. A polgármester bejelentése szerint ennek első lépéseként a terület önkormányzati részén azonnal megkezdik a konténerek és a bódésorok elbontását, hogy végre átlátható és tiszta közterület jöjjön létre.

A tervek azonban nem állnak meg a takarításnál: emelt zöld szigetekkel és fák ültetésével tennék emberibbé a betondzsungelt, sőt, a tervek szerint a „Gomba” sorsa is rendeződhet! A legfontosabb újítás azonban a gyalogosokat érinti: 

új felszíni átkelőkkel tennék akadálymentessé a közlekedést a metró és a HÉV-állomás között.

A biztonságra is rákapcsolnak, hiszen a tavaly átadott közbiztonsági pont után állandó rendészeti jelenlétet ígérnek a területre.

Emelt zöld szigetekkel és a pavilonok elbontásával veheti kezdetét a munka az Örs vezér terén
 Fotó:  Facebook / Rózsa András

Madách tér: menniük kell az autóknak!

Vitézy Dávid szintén Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy egy évvel a vitatott döntés után a VII. kerület végre elindította a Madách tér teljes megújítását. A politikus szerint

ezzel végre megszűnik az autók uralma, és az eddig parkolónak használt rész véglegesen a gyalogosoké lesz!

A Madách tér felújítás során:

  • 15 új fát ültetnek a sivatagi forróság ellen.
  • Szintbe hozzák az úttestet és a járdát a teljes akadálymentességért.
  • Véglegesítik a sétálóövezetet, padokat és valódi közösségi teret kialakítva.
A Madách téren végleg véget ér a parkolás, hogy a területet teljes egészében a gyaloogosok vehessék birtokukba
 Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

Habár a kommentelők között már most áll a bál a megszűnő parkolóhelyek és a kocsmatúrák esetleges felvirágzása miatt, a lényegi kérdések már eldőltek: a Madách tér így a megújulását követően Budapest új gyalogos paradicsomává válhat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu