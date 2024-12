Lángolt a lakás Zuglóban: nem hiszed el, mi okozta a tüzet! - A lánglovagok szerint így kerülheted el a tragédiát az ünnepek alatt

Nagyban tombol a karácsonyt megelőző ünnepi láz, ezzel együtt pedig az adventi hétvégék is a nyakunkon vannak. Ilyenkor rengeteg családban előkerülnek a gyertyák és az adventi koszorúk is, amelyek azonban az ünnepi meghittség varázsán kívül számos veszélyt is tartogatnak. Így történt ez hétvégén (december 15.) Zuglóban, Erzsébetvárosban, Angyalföldön és Óbudán is, ahol gyertyák, illetve adventi koszorúk kaptak lángra - és okoztak kis híján tragédiát.

Az első tűz Zuglóban lobbant fel, ott egy gyertya miatt kaptak lángra a bútorok. Ezután Erzsébetvárosban, Angyalföldön és Óbudán is tüzet jeleztek / Fotó: Pexels (illusztráció)

Ünnepi gyertya miatt lángolt a zuglói lakás

Zuglóban a késő délutáni órákban riasztották a tűzoltókat a Kerepesi útra, ahol egy tízemeletes tömb egyik első emeleti lakása kapott lángra. Mint kiderült, a tüzet egy óvatlanul meggyújtott gyertya okozta:

Berendezési tárgyak fogtak tüzet egy gyertyától Budapest tizennegyedik kerületében, egy Kerepesi úti panelház egyik első emeleti lakásában. A fővárosi hivatásos tűzoltók kívülről és a bejárati ajtón behatolva közelítették meg a tüzet. A rajok eloltották a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szemtanúk elmondták, hogy nagyon megijedtek, hiszen még több háztömbbel arrébb, a XVI. kerület környékén is jól lehetett látni az ég felé törő füstfelhőt.

Hallottuk a szirénákat, amikor kinéztük, akkor meg nagyon sok rendőrt és tűzoltót láttunk, utána meg rögtön a füstöt. Hallottuk, hogy ketten bent voltak a lakásban, ha jól tudom, füstmérgezést kaptak

- mesélte egy környékbeli asszony.

A tűz koszorúról vagy égősorról is terjedhet / Fotó: Pexels (illusztráció)

Kigyulladtak az adventi koszorúk

Nem sokkal később már Erzsébetvárosban is felzúgott a tűzoltók szirénájának baljós hangja: ezúttal a Rejtő Jenő utcába siettek, ahol egy adventi koszorú kapott lángra, a tűz pedig gyorsan átterjedt a bútorokra is, aminek a végén nyolc lakásból 22 embert kellett kimenekíteni. Alig telt el egy kis idő, Angyalföldön is kísértetiesen hasonló helyzet állt elő: ott is adventi koszorú miatt lobbant fel a tűz. Itt szerencsére gyorsan reagáltak az ott élők: már a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a lángoló ünnepi díszt. Nem sokkal később Óbudán is megtörtént a baj: ott a szomszédok hívták ki a tűzoltókat, miután furcsa füstre lettek figyelmesek. Kiderült, hogy itt is az adventi koszorú okozta a galibát: az egyik gyertya ugyanis lángra lobbantotta a koszorút. A lakók itt sem tétlenkedtek: fogták a lángoló díszt és kihajították az ablakon.