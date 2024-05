Vidámságot, nevetést és izgalmat hozott Budapest életébe 133 éve: mutatjuk, hogy mi ez

A főváros 150 éves múltjában több fontos nap is volt. Ilyen mérföldkő május 7-e is, mivel ezen a napon több jelentős épület is megnyitotta a kapuit. Mutatjuk, melyek voltak ezek.