Előkerült a videó arról, ahogy bliccelők támadtak a BKV-ellenőrre

A 6-os villamoson ellenőrizték a jegyek érvényességét a BKV jegyvizsgálói 2021 decemberében, amikor egy fiatalokból álló társaság rátámadt a közfeladatot ellátó személyre.

Fotó: MTI

A Mester utcai villamosmegállóban az egyik 15 éves fiú trágár szavakkal szidalmazni kezdte és veréssel fenyegette az ellenőrt, majd 16 éves társa be is váltotta a fenyegetést: többször a férfi felé rúgott, kétszer a combját találta el. A bántalmazásba bekapcsolódott a fiatalabb fiú is, aki ököllel arcon ütötte az áldozatot. A jegyellenőr a támadás hatására hátrálni kezdett, majd megpróbált elmenekülni, ekkor azonban egy 13 éves fiú utánafutott, és amikor utolérte, kétszer ököllel arcon ütötte.

A helyben hagyott ellenőr társa közben értesítette rendőröket, akik az elkövetőket a térfigyelő kamerák felvételei alapján elfogták. Most nyilvánosságra is hozták a felvételeket, amelynek az elején az látható, ahogyan a vádlottak és társaik a megállóban körbeállják a sértettet – ekkor történik a rúgás és az ütés, majd a menekülő ellenőr látható.

A budapesti ügyészség Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Részlege a három fiatalt közfeladatot ellátó személy elleni csoportosan elkövetett erőszakkal vádolja. A támadás idején 15 és 16 éves vádlottakkal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, 13 éves társukkal szemben pedig próbára bocsátást indítványoz a vádiratban azzal, hogy a bíróság mindhármuk esetében rendeljen el pártfogó felügyeletet.