Zelenszkij felesége 1,1 millió dollárt költhetett ékszerre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége 1,1 millió dollárt (405 millió forint) költött ékszerekre a Cartier egyik New York-i üzletben – állítja az ékszerbolt egy azóta kirúgott alkalmazottja, aki egy, az ukrán first lady nevére kiállított számlát is bemutatott a vásárlásról - írja a Ripost.

Volodimir Zelenszkij és felesége szeptember második felében látogatott az Egyesült Államokba

Mint ismert, Zelenszkij és felesége szeptember 18-án az Egyesült Államokba utazott, hogy még több támogatást szerezzenek Ukrajna számára a Biden-kormánytól. A látogatás során Olena Zelenszka állítólag testőri kísérettel elment a New York-i ötödik sugárúton található Cartier áruházba, ahol csillagászati összeget költött ékszerekre.

A Mandiner beszámolója szerint a bolt egy volt alkalmazottja azt állította a közösségi oldalán, hogy amikor Zelenszka megérkezett az üzletbe, megpróbálta elvinni egy gyors körbevezetésre, de őt nem érdekelte a segítség, sőt, agresszívan ráförmedt, hogy mégis miért beszél hozzá.

"Ki mondta, hogy szükségem van a véleményedre?”– szólt rá Zelenszka a nőre, aki csak segíteni próbált neki.

Az érintett munkatárs szerint ezután Zelenszka magához hívatta üzletvezetőt, elbeszélgetett vele, őt pedig másnap kirúgták a butikból. Ezután döntött úgy, hogy megosztja a bizarr találkozásról szóló történetét az Instagramon, ahol bemutatta Zelenszka vásárlásai után kiállított blokk másolatát, amit akkor sikerült elcsennie, amikor a személyes holmijait pakolta össze.

Korábban is vásárolt már nagyokat az ukrán first lady

Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán elnök felesége pénzköltési szokásai miatt kerül be a hírekbe. 2022 decemberében például állítólag 40 ezer eurót (15,5 millió forint) költött el párizsi útja során, amely egybeesett azzal, hogy férje több pénzügyi támogatást kért az Egyesült Államoktól és az Európai Uniótól.