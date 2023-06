Brüsszelből jelentkezik Orbán Viktor - Videó!

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, éjszaka migrációs háború zajlott a teremben, a költségvetést ma délelőtt veszik elő - tette hozzá. Mindenki a költségvetési vitára készül, mert amikor elfogadták a hétéves költségvetést, akkor úgy állapodtak meg a felek, hogy nem lesz módosítás.

Ezt kéri a bizottság

A bizottság arra a kérte a tagállamokat, hogy eurómilliárdokat fizessenek be a tagállamok, de nem tudjuk, hogy az eddig Ukrajnának adott 70 milliárd euró mire ment el - hívta fel a figyelmet a kormányfő. A második elem, hogy az újraindítása alapra felvett hitelek kamatai megnőttek, és erre is 18-19 milliárd eurót kért a bizottság, miközben ebből a pénzből mi egy centet sem kaptunk - tette hozzá. Orbán felhívta a figyelmet, hogy mindezek mellett még fizetésemelést is kért magának az uniós testület, miközben Magyarországon eltörölnék a rezsicsökkentést. Ki felel azért, hogy mostanra csőd közelébe sodorták az uniót?