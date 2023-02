Rendőrre támadt egy vak zongorista Budapesten

Először az ablakból láttuk, hogy Péterékhez érkeznek, majd később észrevettük, hogy tűzoltók is megállnak a ház előtt. Mi is kimentünk az utcára, mert attól féltünk, hogy kigyulladt valami és mivel sorházban lakunk, tartottunk attól, hogy a tűz végigfut. Odakint megkérdeztük az egyik szakembert, aki azt mondta, hogy direkt magukra nyitotta a férfi a gázt. Nem tudjuk, hogy mi volt a szándéka vele, de azt el tudom mondani, hogy korábban is csinált már furcsa dolgokat…